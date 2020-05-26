台股周二開高走高，一度收復年線與萬一等關卡，但尾盤法人下殺被動元件、矽晶圓、LED與部分IC設計等電子族群，使大盤漲幅收歛，加上防疫概念股多在高檔爆量殺盤而重挫，使終場萬一關卡得而復失，但年線仍予攻克。

今攻堅年線的主要功臣，仍是權王台積電一夫當關，加上蘋果供應鏈股王大立光、鴻海兩股，也在極短線反彈高檔的行進間呈趨堅走勢，穩住短多軍心，使多方吃了定心丸。

另外，國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、台塑四寶、統一、遠東新、台泥、亞泥與中鋼等重量級集團，也擔當輔攻角色，係加權股價指數無畏尾盤下殺被動元件、矽晶圓等電子零組件主因。因此，大盤終場收市大漲126.03點，報10997.21點，漲幅1.16%，成交1807.66億元。

店頭市場方面，受制生技、化學兩族群高檔爆量下殺，使盤勢開高震盪趨疲，幸賴電子之網通、電腦與傳產之觀光等類股力挺多方，使指數迄終場仍維持榮面，報漲0.14%，為146.81點，成交532.47億元。

美股期貨盤方面，受惠美開發新冠疫苗又傳佳音，使道瓊期指目前大漲485點，勁揚1.99%；另外，標普500、那斯達克100與小型股2000等3大期指，現下也分別暫報大漲1.82%、1.89%及2.67%。

亞股方面，由於全球主要工業國，陸續解封大城，並重啟經濟能量，激勵多方持股信心，使日本、澳洲、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、越南、泰國、印尼與印度等股市，也多是大漲榮景，僅菲律賓股市獨垂淚。

業內人士指出，台股出現部分電子股下殺尾盤，及防疫概念股走疲現象，顯示主流似有換手現象，例如國內將積極振興經濟，使觀光、飯店、遊樂區與百貨等族群，有機會接棒防疫股，值注意。

而電子股則屬輪動格局，資金鏟沖下洗速度相當快，短期操作需眼明手快；加上高股息殖利率在新冠疫情與全球低利率環境下，仍顯得特別難能可貴，係台股後市不必過分看淡遠因。

(工商 )