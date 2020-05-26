永豐金控26日召開第一季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受到新冠肺炎疫情影響第一季稅後盈餘23.5億元，雖較去年同期衰退37.3％，但在銀行、證券的財管及複委託業務逆勢成長下，第一季手續費淨收益達39.3億元，較去年同期成長28％，再創單季歷史新高，朱士廷表示，今年金控整體徵才1500人計劃不變，強力主打策略、科技、海外人才。

永豐金控第一季淨收益達87.8億元、稅後盈餘23.5億元，EPS0.21元，其中利息淨收益達43.3億元、較去年同期成長12.2％、主要是放款動能顯著且存款成本下降，ROE達6.43％，每股淨值12.95元。

朱士廷指出，2020年初計畫全年徵才目標1,500人，其中銀行約800人、證券550人，但受疫情影響校園徵才紛取消，因此改採遠距視訊面試模式，讓面試主管、應徵者、人資人員三方線上進行面試。

朱士廷指出，永豐銀積極進行數位轉型，去年上線的大戶DAWHO數位帳戶的開戶動能動強勁，至2020年第一季為止，開戶人數已達18.6萬人，總開戶數達37.2萬戶。

永豐金控於2019年訂定五大策略主軸，其中第五大主軸即為深化公司治理、永續發展與風險控管。近期亦獲得證交所2019年度公司治理評鑑，名列901家上市公司前5％的肯定。

(工商 )