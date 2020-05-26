美國西德州原油價格在5月飆漲逾70％，這使該月有機會締造史上最大單月漲幅。儘管油價強彈，但仍比1月高點腰斬一半，交易商認為，油市尚未脫離險境。

近期石油需求回溫以及產油國持續減產，是支撐油價反彈的原因。交易商與分析師指出，油市正努力取得平衡，但危機仍尚未解除，因新冠肺炎仍可能爆發第二波疫情，若再度實施居家防疫令，石油需求將再度崩潰。

美國能源資訊管理局（EIA）資料顯示，目前美國汽油需求上升，不過與疫情爆發前的水準相比，仍有一段距離。

(工商 )