5月西德州油價強彈逾70％ 可能創歷來最大漲幅 14:212020/05/26 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國西德州原油價格在5月飆漲逾70％，這使該月有機會締造史上最大單月漲幅。儘管油價強彈，但仍比1月高點腰斬一半，交易商認為，油市尚未脫離險境。 近期石油需求回溫以及產油國持續減產，是支撐油價反彈的原因。交易商與分析師指出，油市正努力取得平衡，但危機仍尚未解除，因新冠肺炎仍可能爆發第二波疫情，若再度實施居家防疫令，石油需求將再度崩潰。 美國能源資訊管理局（EIA）資料顯示，目前美國汽油需求上升，不過與疫情爆發前的水準相比，仍有一段距離。 (工商 ) #油價 #美國 #油市 #石油需求 #交易商 也許您會感興趣 推薦閱讀 用更開放的貿易回擊美國 04:102020/05/22 論壇廣場 國際油價又突殺9％ 分析師列4不安因素 12:422020/05/22 財經 美陸貿易戰火未歇 金融戰又漫天烽火 14:582020/05/22 財經 美指責北京刻意封鎖美航復飛大陸航線 23:132020/05/23 兩岸 川普的破壞性角色 04:102020/05/24 時論廣場 美國台灣牌的誘惑 04:102020/05/24 時論廣場 北京應考慮限武談判 04:102020/05/25 論壇廣場 中美情已了，還是情未了 04:102020/05/25 時論廣場 美國經濟萎縮 新屋成交量跌15.4％ 15:432020/05/25 財經 美國的連發空包彈 04:102020/05/26 時論廣場 財經熱門新聞 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 台股高殖利率股 更香了 - 財經要聞 - 工商時報 港版國安法重傷香港金融地位？專家：影響不大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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