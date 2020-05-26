新冠肺炎疫情衝擊航空業與旅遊業，國籍航空公司流失99％的客人，飛機沒有人搭，業者為尋求收入來源改成客艙載貨，甚至拆除飛機座椅增加載貨空間，各旅行社則思索轉型，推出各種主題國旅，雄獅更在其下平台試賣農產品。有學者分析，航空業要走回正軌，要花上12至15個月，國際組織甚至有更悲觀的數字。

世界各國為防堵新冠肺炎擴散，2月起陸續宣布鎖國，台灣也從3月19日跟進。交通部統計，國籍航空流失99％旅客，所有業者都申請了客機空腹載貨，長榮航空與台灣虎航更申請使用客艙載貨，長榮更拆除飛機座椅加大載貨空間；華航則是將5架飛機售後租回，增加手上現金。

開南大學空運管理學系主任盧衍良指出，2003年SARS疫情對全球的影響，沒有這次新冠肺炎般全面，而當年花了9個月才讓航空市場恢復原貌，這次一定要花更長時間走回來，想回歸正常得指望明年，有些國際組織做出的預測更悲觀，恢復恐要1年半以上。

受限於無法出國，國內旅行社將重心轉往國旅市場，積極開發主題性旅遊，搶攻飼主、運動達人、攝影迷等市場，雄獅集團甚至與農委會合作，在旗下平台試賣農業精品，並與休閒農場合作，讓旅客自己擠牛奶。

雄獅主題旅遊部總經理游國珍說，以往主題旅遊均針對國外，如今將人力全投入國旅市場，從原本280人增至1500人。以寵物旅行為例，行程需搭配寵物友善餐廳及酒店，領隊遴選也需有寵物證照，還會搭配寵物溝通師、美容師、訓犬師隨行。

雄獅日前宣布與農委會合作，整合線上500萬名會員與線下門市通路據點，提供會員在平台下單購買農業精品，同時與8大休閒農場合作，推出「來去農場住一晚」行程，試圖開創農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

(中時電子報)