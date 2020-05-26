中央流行疫情指揮中心今(26)日公布本次敦睦艦隊COVID-19群聚疫情調查結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

陳時中表示，敦睦艦隊，從三月五日出航到回來，所有接觸者以及後來自主管理，五月十四日從那時起，五月三日或是五月四號到現在都已經超過21天，都已經聯絡過自主健康管理者都沒有相關症狀，因此宣布艦隊專案結案。至於36名確診者中，有4名還在醫院住院中。

陳時中表示，最早發病是3月4日，艦隊出去3月12才在帛琉停留，研判來源是只有一個3月10日。而帛琉相關篩檢，也都沒有台灣傳染給帛琉的確診案例，不是帛琉傳給台灣，我們也沒傳給帛琉。

指揮中心表示，本次群聚疫情共36名確定病例，男性32名，女性4名，年齡介於20多歲至40多歲。25名有症狀者發病日介於3月10日至4月22日，主要症狀包含：嗅覺異常、咳嗽、喉嚨痛等；另有11名確定病例及3名極可能病例無症狀。調查確定病例之住宿艙間分布，並無特別時間與空間群聚現象，研判住宿艙間並非主要傳播地點，較可能是人員艦上活動空間狹小且密切接觸而傳播。相較法國戴高樂號或美國羅斯福號航空母艦，此次磐石艦群聚侵襲率較低，且疫情未快速傳播，推測與該艦推行全艦人員佩戴口罩、分批分流用餐、加強環境清消、每日體溫監測等有關。

因應本次群聚，指揮中心參考美國國防部資料及感染管制相關指引，並邀集國內專家及相關單位召開會議，針對國軍防疫提供下列六項建議措施：

一、依任務、性質及工作環境等屬性，依疫情狀況分級規劃應變處置；

二、於軍艦配置即時診斷設備，或建立急件送驗機制，協助鑑別診斷；

三、建立獨立雙軌回復機制，強化疫情回報與資訊傳送；

四、接種重要疫苗(如：流感疫苗、MMR疫苗等)，提升整體防疫效能；

五、建立內部網絡機制以簡化行政流程，並強化健康監測；

六、精進標準作業流程，確認文件內容一致性。

指揮中心再次呼籲，由於武漢肺炎感染症狀可能輕微或不具特異性，民眾仍需保持社交距離、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，落實勤洗手等防疫新生活運動。

(中時 )