體重百公斤的19歲陳姓男子，兵役體檢時發現肝指數超標，醫師初步診斷為脂肪肝而建議減重，他花1年時間減到85公斤，但肝指數卻仍居高不下，醫師追蹤發現他尿液中的銅離子異常飆高，確診為威爾森氏症，透過藥物治療並搭配低銅飲食後，才阻止肝炎繼續惡化。

陳男身型圓胖到醫院做入伍體檢時，發現肝指數超標。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師林佑達表示，陳男經控制飲食控制及運動，體重已減為85公斤，但肝指數仍未見改善，經尿液檢查報告顯示尿液的銅離子大幅超標，才找到導致肝炎的原因。

林佑達指出，威爾森氏症屬於遺傳疾病，異常基因使銅離子代謝出現問題，導致過量的銅在肝、腦、眼角膜等處沉澱，造成器官功能異常，常以肝臟或神經系統的症狀為主，甚至有的病人的眼睛會因為銅離子堆積而有典型的棕綠色環。

林佑達表示，據統計，約有一半的患者，肝臟是唯一受影響的器官，在罹病初期常見肝指數輕微高於正常值，隨著肝炎持續進展惡化，會出現黃疸、肝脾腫大及腹水等症狀。若未治療，患者的肝臟和腦部會持續受損，此外，過量的銅會累積在腦部而損傷神經，患者可能會逐漸出現如顫抖、不自主運動、口齒不清、步伐不穩或其他精神疾病等表現。

林佑達強調，威爾森氏症發病時間愈久，對身體器官損傷也愈大，要盡早治療，最常見的藥物是銅螫合劑，

患者應終身服藥，並建議患者的兄弟姊妹都接受篩檢。

(中時 )