三星(Samsung)有望在 8 月左右發表今年下半年的旗艦機種 ─ Galaxy Note 20 系列，近期相關傳聞也層出不窮。在曝光新機渲染圖的同時，知名爆料達人也分享了 Galaxy Note 20 系列的螢幕尺寸，已相當趨近於平板，兩者界線難分。

知名爆料達人 @OnLeaks 與 Pintou 網站合作，公開了目前距他們所知的新機特點。據了解，Galaxy Note 20 共有兩款，分別是 Note 20 與 Note 20+。其中 Galaxy Note 20 機身尺寸為 161.8 x 75.3 x 8.5 mm，螢幕約是 6.7 吋，事實上很接近 2019 年的 Galaxy Note 10+；而 Galaxy Note 20+ 機身尺寸則是 165 x 77.2 x 7.6 mm，螢幕預估是 6.9 吋(也有傳聞指出是 7 吋)，跟 Galaxy S20 Ultra 的 6.9 吋螢幕看齊。

And here comes your first look at the massive 6.9-inch #Samsung #GalaxyNote20Plus! 360° video + gorgeous 4K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/TRlN710tsG pic.twitter.com/MnWwf6LLLY — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2020

據了解，不同於 2019 年的 Galaxy Note 10 系列除了明顯在螢幕尺寸上的差異外，規格上雙機(Note 10 與 Note 10+)並沒有大幅不同，今年的 Galaxy Note 20 系列雙機之間的規格差距會更大。除了兩者的相機規格可能有所不同，Note 20+ 可能獨有 1088MP(1億800萬畫素)相機外，也可能僅有 Note 20+ 支援 120Hz 螢幕更新率。在螢幕指紋技術上，據了解今年的 Galaxy Note 20 系列可能採用高通最新的解決方案，感測面積更大，甚至可以同時感測兩個指紋，安全性上更為提升。

此外，當然 Galaxy Note 20 系列今年針對 S Pen 功能的升級，也將是市場觀察重點。三星在 Galaxy Note 9 為 S Pen 加入藍牙支援，讓 S Pen 可做為手機遙控，得以控制手機上 PPT 播放或是遙控拍照等。Galaxy Note 10+ 則是可感測 S Pen 的手勢，甚至可以控制鏡頭 Zoom in/out 變焦，展現體驗上很神奇的一面。今年，透過爆料人分享的渲染圖，S Pen 插槽的位置移到左側底部，將翻轉過往的使用習慣，是另一個值得關注的特點。

先前有韓媒報導，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，三星 Galaxy Note 20 系列的發表會可能僅存線上形式，而無法舉辦實體發表會。然而具體時間與舉辦方式仍得等候三星官方最終確認。

(科技)