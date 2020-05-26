由外貿協會與機械公會主辦，兩年一次的「台北國際工具機展（TIMTOS）」將於明（110）年3月15至20日於世貿一館、南港展覽1、2館盛大登場，預計將有1,230家廠商使用7,000個攤位，穩居亞洲第2大、全球第3大工具機展地位。2021年TIMTOS將於6月9日起開放報名。

受到疫情影響，全球經濟活動也受到嚴重衝擊，臺灣成為全球抗疫典範，其中最受全球矚目並廣為報導的便是在疫情爆發第一時間迅速整合資源、組成「口罩國家隊」的機械產業，臺灣的口罩平均日產量已達2,000萬片，不僅內需供給無虞，還能在疫情期間捐贈口罩至疫情受創國家，傳達「TAIWAN CAN HELP」的國際形象，也讓全球對臺灣工具機產業實力及靈活性刮目相看。

臺灣為全球第五大工具機出口國，工具機產業為臺灣產值最大的機械產業，具完整的供應鏈體系，應用面擴及汽車製造業、電子業及航太業等，根據市調公司MarketsandMarkets研究指出，疫情造成汽車產量下降及製造業供應鏈中斷，全球工具機市場規模預計將從2020年的656億美元增長到2021年的689億美元，複合年增長率為5%，而亞太市場將會是成長最快的市場，此市調與台灣工具機產業近年主要出口動能集中於亞洲的趨勢相同。另市調亦指出，透過工業物聯網（IIoT）創新，工具機市場將持續朝有更多智動化和遠程監控的需求，也預期機器節能率將大幅提高。

因此，2021年台北國際工具機展(TIMTOS)除展示各型精密工具機、金屬切削工具機、金屬成型工具機及零組件外，亦將有結合感測器、機械手臂、雲端數據分析、遠端監控等整線、整廠完整工業4.0解決方案。

(時報資訊)