中華航空派許姓男子赴美受機師訓練，許男卻在聖誕夜喝酒喧嘩，還和駐衛警發生肢體衝突，連學習心得報告都是「複製貼上」敷衍了事。華航將許男退訓，並求償培訓費用及違約金，台北地院審結，判許男應賠償194萬餘元，可上訴。

華航主張，許男2015年6月被派送至美國飛行學校受訓，同年12月24日卻在學校寢室飲酒喧嘩，在室內抽菸，與巡房駐衛警起衝突，華航從寬給予自新機會，卻發現許男隔年1月至3月的學習心得月報告，內容幾乎相同。

華航指出，許的學習態度輕忽，嚴重缺乏飛行員紀律，華航因此依違反受訓須知、職前訓練協議書終止訓練，並依協議書約定求償訓練費用、損失及違約金共374萬8791元。

許男抗辯，華航已就聖誕夜發生的飲酒事件，處罰他停飛2週，不得再重複以此作為終止契約事由，另學習心得報告內容非完全相同，受訓期間心得報告也與專業技術、紀律與飛行安全無關。

法官認為，聖誕夜事件許男違反校規明確，勘驗學習心得報告後，也認定內容幾乎相同，許男是以複製方式敷衍學習報告。

法官指出，機師掌控全機旅客、組員生命，不只良好飛行技術，也須具備高標準品行、職業道德及注意義務，但許男受停飛處分後未有省思，還在學習報告上投機取巧、敷衍蒙混，故認定退訓求償有理，但華航請求違約金200萬元過高，酌減為20萬元後，判許男應賠194萬餘元。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！

(中時 )