資深香港女星邱淑貞以姣好外貌走紅，是大票粉絲心目中的一代性感女神，如今女兒沈月成功遺傳她的好基因，單靠漂亮臉蛋就吸引不少人關注，過去曾出席不少時尚名媛的場合，她本人也表示有意出道，目前被封為「最美星二代」。近日因疫情衝擊，沈月爸爸沈嘉偉的時裝品牌I.T卻被爆出虧損問題，估計慘賠將突破7億港幣（約台幣27億）。
沈嘉偉也是活躍於香港影劇圈及時尚圈的人物，根據港媒報導指出，他旗下的品牌I.T受到社會動盪、疫情及美中貿易戰等因素影響，業績下滑嚴重，更在上個月發出盈利警告，表示全年虧損將突破3億港幣（約台幣11.5億），加上近期流出他與警務處長鄧炳強進行餐敘的影片，引發民眾發起拒買行動，如今I.T再度表示，虧損估計會擴大到7億（約台幣27億元），等同慘賠一半市值。
但這波風波意外也讓沈月掃到颱風尾，先前她可說是爸爸公司旗下品牌的御用模特兒，日前沈月在IG上發出了新一季服裝的美照宣傳，卻被眾多網友留言狂酸：「你爸很丟臉」、「你同意你爸爸的做法嗎？」以致她隨即關掉留言更刪文。
(中時電子報)
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