目前正值連江縣（馬祖）是觀光季，但馬祖與大陸距離近、又有小三通，如何因應防疫問題？縣長劉增應26日連線參加台大公衛學院抗covid-19說明會，他表示馬祖過去百日除了空中及海上交通量大減，也採檢了30幾個疑似案例，其中有遊客是透過小三通來到馬祖並發燒，全部先送當地負壓隔離病房，幸好後來採檢都是陰性。台大公衛學院院長詹長權則提出離島若要開放觀光，或可參考希臘和丹麥的作法，檢測過關者才能入境。

劉增應表示，為加強防疫，馬祖小三通自2月10日停航，並暫時禁止漁船赴中國大陸及接觸陸船，還暫緩僱用大陸漁工；此外目前開始是馬祖觀光旺季，但配合防疫大幅降低空中及海上交通流量，「我們對外交通流量只剩下原來的5、6成。」

至於大家關心的兩岸小三通何時能解封，劉增應表示，除了政治上考量兩岸關係，還要檢視是否有疫苗或有效抗病毒藥物？大陸疫情是否趨緩？以及國內監視系統（如邊境檢測、快篩試劑、醫療院所）是否完備等。

被問到是否在中央流行疫情指揮中心設立之前，可能已有無症狀大陸遊客入境，劉增應坦言，這一點確實無法掌握，要等到未來開放普篩才會知道。

詹長權表示，馬祖觀光季受衝擊，或可參考希臘和丹麥這類觀光勝地的做法。希臘防疫這次在歐盟備受肯定，死亡率、感染數都非常少，也跟台灣一樣很快邊境管制，但也面臨觀光產業衝擊。由於檢測是解封的重要配套措施，希臘正在研擬：如果只是到希臘雅典等地，搭配症狀篩檢及旅遊史即可，但若要到周邊小島就要配合檢測，可能6月就會推出。

丹麥防疫在歐洲算是相當好，但是鄰近兩國瑞典、德國疫情仍緊張，因此丹麥正在跟芬蘭、希臘等7、8個國家談旅遊聯盟。此外人口580萬的丹麥也決定全民RT-PCR核酸檢測，18日起是18歲到25歲可以開始預訂檢測時間，到25日全丹麥成年公民都可上網預約。目前丹麥檢測能量是每天是4萬2000次。

(旺報 )