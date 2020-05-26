香港《東網》報導，港澳知名企業家、第9屆至第11屆全國政協常委、人稱「賭王」的何鴻燊在今日逝世，享年98歲。

何鴻燊最為人知的事蹟，以他生將價值連城的圓明園豬首銅像捐贈給保利藝術博物館。何鴻燊更在2007年以6910萬港幣的天價買下圓明園馬首銅像，並於港澳地區公開展示，共同宣揚中國文物保護。

據公開資料，何鴻燊於1921年11月25日出生於香港，籍貫為廣東。家庭背景相當顯赫，是香港商人何東爵士的孫姪。他企業版圖相當廣闊，旗下企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

何鴻燊在澳門相當具有影響力，曾任第9至11屆大陸全國政協常委，多次受到大陸國家領導人接見，曾參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸大陸。生前致力於大陸經濟建設，文化慈善等事業，也為澳門的發展做出了突出貢獻。

2001年，當時身為大陸奧申委顧問的何鴻燊在得知北京申辦2008年奧運會成功後，隨即捐資用於興建奧運場館——國家游泳中心。

何鴻燊在2007年將5件紀念香港回歸大陸的藝術品捐贈給國家博物館，包括油畫《毛澤東會見希思》等三幅，以及青銅雕塑《毛澤東》《鄧小平像》。他當時表示，作為港澳同胞，看到「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」等方針在港澳的成功實踐。

何鴻燊曾表示，在澳門從事博弈業將近50年，見證博弈業從專營走到開放，最值得欣慰的是他一直堅持自己的信念，以博奕業積極發展澳門建設，相信施比受更為有福。

(中時 )