台灣防疫有成，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天鬆口表示，最快在6月7日之後，國內就可大規模解封，將不再管制室內或室外活動的人潮及人流。

陳時中表示，國內已連續44天無本土病例，今天上午行政院已做出決議，若在6月7日前國內仍維持無本土病例，或極零星社區個案，即可進行大規模解封，不管室內、室外的群聚活動均不再設下人流管制。

陳時中指出，雖然即將大規模鬆綁群聚活動，但民眾還是要秉持維持個人衛生，牢記可以維持社交距離即可不用戴口罩，戴口罩則不用維持社交距離，而相關單位應在6月7日前提前演練實名制、聯名制等防疫措施，方便必要時進行疫調。

有關大眾運輸系統能否販售自由座與站票，陳時中表示若到時候仍無本土病例，將連同飲食一併開放販售，但口罩政策還是必須維持，只要在人潮密集處，無法維持社交距離時就要戴口罩，但若是離峰時段，人潮不多可保持安全社交距離，就可脫下口罩，不過還是建議民眾進站時帶著口罩比較好。

副指揮官陳宗彥也補充，職棒部分6月7日過後將不再限制進場人數，目前職棒聯盟也已將全面開放的防疫計畫送交至指揮中心。

(中時 )