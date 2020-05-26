政府即將解除口罩販售禁令，許多口罩大廠接到數十萬盒或上億片的訂單，來自國內外的洽詢電話被打到爆，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，接下來政府每日固定徵用800萬片，而現在每日產能約2000萬片，雖國軍退場後產能會略下降，但仍算是產能很大，6月1日起解禁後，民眾自由採購或寄往國外也將不會受到嚴格限制。

陳時中表示，口罩實名制的部分仍持續，14天9片以近期看來，每個周期的購買量約莫減3成，因此認為14天9片已能滿足，除了仍以相同的數量和價格穩定供給和物價，讓民眾都買得到，他表示也並不是開放後就沒有國法，根據消費者保護法、公平交易法等，囤積或哄抬口罩物價仍是不被允許的。

口罩在國內實名制維持一片5元，而目前估計外銷約一片售價8到9元，如何可避免口罩大量外銷？陳時中也指出，國內也將恢復自由買賣和市場機制，只會管制勿大量哄抬價格或囤積，此外，個人寄送口罩到國外，仍和大量出口買賣不同，個人寄送的量不受限還是可以的。

(中時 )