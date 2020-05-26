據《上海證券報》報導，大陸全國人大代表、上海市政府副秘書長陳鳴波在大陸「兩會」期間表示，上海把3大產業創新高地建設作為強化創新策源和高端產業引領功能的突破口，產業核心競爭力不斷提升，因此建議設立積體電路設計產業基金，並推動在上海設立1000億元人民幣的國家積體電路設計產業基金。

(旺報 )