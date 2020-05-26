上海市府副秘書長陳鳴波 建議設千億國家IC設計產業基金 14:412020/05/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海市政府副秘書長陳鳴波出席「兩會」建議設千億人民幣的IC設計產業基金。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《上海證券報》報導，大陸全國人大代表、上海市政府副秘書長陳鳴波在大陸「兩會」期間表示，上海把3大產業創新高地建設作為強化創新策源和高端產業引領功能的突破口，產業核心競爭力不斷提升，因此建議設立積體電路設計產業基金，並推動在上海設立1000億元人民幣的國家積體電路設計產業基金。 (旺報 ) #產業 #上海 #基金 #設計產業 #設計 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－自主防火思維 於產業管理中的構築 04:102020/05/22 專題周報 封城陸續解禁 消費股蓄勢待發 04:102020/05/22 投資理財 無懼疫情 醫療產業逆勢突圍 04:102020/05/22 投資理財 「新一代設計展」線上看！學子秀創意 探未來美學 11:112020/05/22 生活 華為、ETSI、中國寬帶發展聯盟、葡萄牙電信發起F5G全球倡議 16:262020/05/24 財經 亞洲大學團隊獲紐約ADC設計獎 04:102020/05/24 企業經營 邀陳時中到新北振興觀光？侯友宜：歡迎任何人 12:172020/05/24 政治 美醫改風向轉變 醫療保健基金續燒 04:102020/05/25 投資理財 觀光產業救命錢 薪資補貼逾41.85億元 10:372020/05/25 生活 拚轉型傳捷報 嘉縣中埔、水上兩產業園區獲核定開發 19:182020/05/25 生活 兩岸熱門新聞 澳門賭王何鴻燊過世 香港特首林鄭月娥深切哀悼 - 兩岸 大陸爺爺和國軍的一段往事 - 兩岸藝文 - 旺報 賭王何鴻燊靠強心針續命 曾中風半身不遂、洗腎 - 兩岸 才發文要與員工共渡難關 深圳台商驚傳自殺身亡 - 兩岸 - 旺報 陸推進港版國安法 刺激香港VPN需求飆升 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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