日前太平區1位24歲的張姓女子與同居男友因細故發生爭吵，男方暫時離開外出，情緒不穩的她一時想不開，竟跨坐10樓租屋處陽台上揚言自殺，新平派出所員警獲報後，立即派員到場處理，警消人員一面安撫情緒，千鈞一髮之際員警將其抱下，最後張女與其男友的共同陳姓好友趕來安撫，順利挽回寶貴性命，家屬得知後非常感謝警方緊急救助。

太平警分局新平所派出日前上午11時許執行巡邏勤務接獲報案，稱「新興路某大樓有女子疑似情緒不穩，坐在10樓窗戶外企圖跳樓。」員警立即趕赴現場，當時女子激動的在租屋陽台上一方面揚言要自殺，一方面拿手機講著電話，警消人員做好防護措施並破門而入，原來是張姓女子與男友吵架，男方一氣之下離開外出，女子負氣揚言要自殺，最後員警安撫情緒，趁隙環抱住女子腰部將其拉進屋內，張女及其男友及陳姓友人獲悉後，也立即趕到場加入行列一起安撫其情緒，順利緩和緊繃的氣氛，也打消自殺念頭。

家屬得知後非常感謝警方的緊急救助，雖不知小倆口因何爭吵，允諾將協助安撫情緒，希望兩人多溝通，勿做傻事。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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