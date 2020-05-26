全台百貨商場隨著疫情趨緩人潮、業績漸回籠，台北101金融大樓總經理張振亞26日指出，101商場近三周回溫，但主要以國際觀光客支撐的觀景台，相對受創深，為拚國人觀光，台北101推出史上最大促銷優惠，自5月28日至9月30日，平日上午11點至下午3點，每位國人憑證件只需150元，還可帶2位12歲以下兒童免費入場。

張振亞指出，去年第4季大動作推出101元的優惠邀請國人上觀景台，優惠期間來客超過20萬人次，而根據統計，過去10年上過觀景台的人次約270萬，佔台灣人僅10%左右，比例相當低。

張振亞指出，過去其實沒什麼機會讓國人來認識台北101，在上一波促銷給予相當大的信心後，此次重點要開發親子市場，主要邀請12歲以下兒童，也推出互動教材，希望讓兒童在學齡階段就能認識台灣的驕傲。

張振亞表示，疫情爆發以來，觀景台來客數受到相當大的衝擊，不會奢求國外觀光客突然增加，而今年1~5月國人上觀景台的人次其實也不多，但疫情趨緩後，近3個周末包含商場、美食街與觀景台，人潮有回流，

張振亞也說，根據估算，新竹以北共有100萬位12歲以下的兒童，市場潛力仍相當值得開發，此次推出優惠後，希望可以帶動全年國人上觀景台的人次超過35萬人，也將會是國人佔比最高的一次。

(工商 )