疫苗進展樂觀，各國陸續恢復經濟活動，今日美股期指、亞股漲聲一片，台股也不落人後，挾著振興券、M1B增、證券劃撥創新高、股息等眾多題材，由權值指標台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)攜手走強領軍，各大類股群起呼應，其中，PCB、散熱股族群反彈演出，解封、金融股強勢助攻，傳產類股也紛紛跟上，多頭一路過關斬將，快速收復10900關、5日線、10線、年線，惟臨收台積電壓尾盤，終場集中市場收10997.21點，上漲126.03點，萬一關未能站穩，總成交值則放大至1807.66億元。店頭市場收146.81點，漲0.20點，總成交值532.48億元。

分析師表示，台股今日帶量收在萬一之下，由於11000點套牢賣壓重，短線恐將持續在萬點附近震盪築底，若想要有效衝過萬一關卡，電子、傳產及金融需要有效的輪動才行。本週四(28日)摩台指結算與MSCI季度調整29日盤後即將生效，屆時多空力道將會受到挑戰。

盤面表現上，股王大立光收在3925元，上漲2.35%；股后信驊(5274)盤中度突破1570元，再寫新天價，但高檔賣壓出籠，終場股價收在1500元，下跌0.66%；台積電300元關卡無功而返，收在295.5元，小漲1.2%；PCB金像電(2368)4月純益出色，收在漲停板36.45元，買單仍掛1.1萬張；疫情淡化，國內逐步回復正常生活，上市櫃觀光概念股包括易飛網(2734)、夏都(2722)、雲品(2748)、五福(2745)等11檔全數收在漲停板；全球運動賽事逐漸復賽，豐泰(9910)為近期投信新寵，股價上週由150元附近起漲，今日收在191.5元，上漲5.22%；寶成收在29.6元，漲幅7.64%。

分析師指出，台股一個月內4度攻萬一，今日收在10997點，差3點站上萬一，今日電子成交比重並不算高，降到6成以下，反而傳產相對吸金，未來台積電的表現是重要關鍵所在。操作上不妨留意5G、防疫、振興券相關題材個股操作，並留意追高風險。

(時報資訊)