健保財源入不敷出，衛福部長陳時中拋出調漲健保，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體提到，有立委建議開徵肥胖稅(例如糖稅)或酒捐來挹注健保，或將部分交通罰鍰挪用，對此陳時中回稱，健保調整，一些可以徵收的稅或財源，都要整體考量，不會用單一事件考慮。

(中時 )