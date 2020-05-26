用肥胖稅救健保？陳時中：不會用單一事件考慮 14:342020/05/26 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 用肥胖稅救健保？陳時中：不會用單一事件考慮。(中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 健保財源入不敷出，衛福部長陳時中拋出調漲健保，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體提到，有立委建議開徵肥胖稅(例如糖稅)或酒捐來挹注健保，或將部分交通罰鍰挪用，對此陳時中回稱，健保調整，一些可以徵收的稅或財源，都要整體考量，不會用單一事件考慮。 (中時 ) #健保 #陳時中 #肥胖稅 #生活 #台灣 #漲健保 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中逢韓必反 徒留話柄 04:102020/05/22 生活新聞 社論／請陳時中走下神壇 04:102020/05/22 時論廣場 陳時中墾丁「逛大街」第一道吃這個 老闆樂歪了 22:262020/05/23 生活 陳時中花襯衫爆紅！網狂問哪裡買 他給答案了 19:082020/05/24 生活 防疫五月天力挺墾丁業者不領情？ 5大聯盟協會合發聲明闢謠 22:522020/05/24 生活 看到陳時中墾丁行這一幕...羅友志酸吐12字 08:062020/05/25 政治 陳時中最強業配王發威！墾丁促銷 屏東觀光業讚：馬上見效 11:362020/05/25 社會 陳時中本周六遊府城 黃偉哲端「阿中自助餐」迎賓 18:552020/05/25 生活 健保費率將調高 立委籲徵肥胖稅 04:102020/05/26 金融．稅務 陳時中炫風！藍綠縣市長 力邀鐵人部長小旅行 14:122020/05/26 政治 生活熱門新聞 好市多餐包驚見2隻大蟑螂 賣場經理回應了 - 生活 銀霞控台大醫療疏失 醫：我比她更委屈 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 吳朋奉心肌梗塞猝死 醫教一招保命 - 生活 還帛琉清白 指揮中心：磐石艦最早發病者在台灣感染 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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