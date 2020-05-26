滯留俄羅斯的國人將在今天返台，中央流行疫情指揮中心今天表示，總計九十八位旅客先前是從俄羅斯飛到日本東京，今天全數將從東京返台。

副指揮官陳宗彥表示，這九十八名旅客中有其中九十五人為國人，另外三位包含外僑居留、許可等身分，返台後全數將入住集中檢疫所觀察十四天。

(中時 )