滯俄羅斯國人今返台 98位旅客全數從東京返台 14:352020/05/26 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 滯俄羅斯國人今返台。圖為第二班定點航班專機日前返台情形。(資料照/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滯留俄羅斯的國人將在今天返台，中央流行疫情指揮中心今天表示，總計九十八位旅客先前是從俄羅斯飛到日本東京，今天全數將從東京返台。 副指揮官陳宗彥表示，這九十八名旅客中有其中九十五人為國人，另外三位包含外僑居留、許可等身分，返台後全數將入住集中檢疫所觀察十四天。 (中時 ) #返台 #俄羅斯 #國人 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北能源雲 侯友宜宣布6月全數啟用 04:102020/05/22 投資理財 新聞透視》操弄防疫抗陸 深化兩岸敵意 04:102020/05/22 生活新聞 國人自發性超前部署 走在政策前 04:102020/05/22 生活新聞 新聞分析》邊境管制採雙標 防疫怎能賭運氣 04:102020/05/22 生活新聞 二採有抗體 磐石艦增8極可能病例 04:102020/05/22 生活新聞 溫翠蘋女躲疫回台省燒300萬 04:102020/05/22 娛樂新聞 苗縣長者搶打肺炎疫苗 衛生局：疫苗全數到位勿恐慌 16:462020/05/22 生活 MLB》自曝已返台1個月！陳偉殷驚：台灣好熱 00:002020/05/23 體育 韓國瑜視察治水 民眾肯定 04:102020/05/24 地方新聞 電子菸業者囤積7500片口罩 全數捐出換緩起訴 10:592020/05/26 社會 生活熱門新聞 好市多餐包驚見2隻大蟑螂 賣場經理回應了 - 生活 銀霞控台大醫療疏失 醫：我比她更委屈 - 生活 還帛琉清白 指揮中心：磐石艦最早發病者在台灣感染 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 吳朋奉心肌梗塞猝死 醫教一招保命 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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