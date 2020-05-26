高雄市長韓國瑜罷免案最新民調曝光後，韓粉五虎將之一的「杏仁哥」吳育全表示，韓國瑜罷免案若最後不幸通過，韓粉將有進一步動作。

《台灣民意基金會》今26日公布最新民調結果顯示，6月6日罷韓投票，有5成7基本上樂見高雄市長韓國瑜被罷免成功，2成8不樂見。而高雄市選民方面，宣稱一定會去投的有47.9％，可能會10.3％，可能不會11.1％，一定不會24.1％。

據港媒《中評社》今26日報導，專訪挺韓五虎將杏仁哥，他表示，韓粉現在已經不怕韓國瑜被罷免了，大家都很討厭韓被網軍及民進黨等霸凌。6月6日萬一韓真被罷掉，相信挺韓的支持者會有其他動作。

他解釋，因為這股怨氣大家經積太久了，韓認真做事為高雄打拼，卻要遭受霸凌與罷免，這股氣大家到現在都吞不下去。 他們（韓粉）不會讓台灣社會一點公平正義都沒有。

(中時電子報)