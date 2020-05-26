澳門賭王何鴻燊的一生

澳門賭王何鴻燊26日辭世，享年98歲。他白手起家，在世時已是亞洲最富有的人之一。

據路透報導，他雖然靠賭致富，但總是不斷勸身邊最親近的人別賭。他手下的旗艦企業澳門博彩控股有限公司（SJM Holdings Ltd）是不折不扣的金雞母，如今價值約60億美元（近1800億台幣）。

他的死訊傳出後，何氏家族旗下企業的股價隨即飆漲，其中澳門博彩控股漲了8.5%、信德集團有限公司（Shun Tak Holdings Limited）漲了17.6%，而新濠博亞博彩的股價也漲了4.9%。

何鴻燊生於香港，他酷愛跳國標舞，前後有4個妻子，都是因為跳舞迸出愛的火花，已知有17名子女。由於2012年爆出打官司爭產風波，旗下企業被迫重整。分析師認為，他過世不會對旗下企業的營運產生重大影響。

何鴻燊有波斯、中國、荷蘭、英國、猶太等民族血統，但對外都隨母系，自稱是中國廣東寶安人。

所謂虎父無犬女，何鴻燊與二房藍瓊纓的長女何超瓊也成為經營博彩業的高手，擔任澳門美高梅金殿（MGM Grand Macau）的董事總經理。

(中時電子報)