誰是攻蛋第一人？台中巨蛋確定選址在第十四期重劃區，近北屯區環中路一段與崇德路口，總經費規模約在新台幣65億元，台中市議員張耀中、黃守達質詢時指出，台中巨蛋預定在2026年完工，如果舉辦大型演藝活動或體育活動，誰會是登上台中巨蛋的第一人？

張耀中說，大型體育場館的經營主要收入來自職業運動比賽及演藝演唱活動舉辦租金收入，台灣舉辦國際體育比賽的機會少，同時職業運動也只有職棒賽，台中巨蛋確定不可以打棒球，最後只能靠舉辦大型演唱會來增加收入，但是大型演唱會又取決於明星卡司的等級。

張耀中找出資料，已經成功登上台北小巨蛋的藝人明星，假設2026的那一年，如歌神張學友已經65歲，封麥的台語歌星江蕙也是65歲、五月天主唱阿信已經51歲，天后張惠妹54歲，他質疑台中巨蛋2026順利啟用後，已經吸引不到一線藝人來開唱演出。

張耀中指出，台灣市場小，加上大型體育場館建造多是以政策及公益需求為前提，要完全商業化同時擁有高利潤的機會是不可能，參照台北小巨蛋假日場租為90萬元，平日場租則為54萬元，全年租借收入約2.5億元，65億的投資案，會不會變成錢坑，還是蚊子蛋？

運動局強調，台中巨蛋的未來興建營運要採OT或BOT形式，會再請專業評估。

(中時 )