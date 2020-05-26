影帝吳朋奉驚傳猝逝，享年55歲，經紀人證實，吳朋奉是25日凌晨死於腦中風。包括藝人高以翔日前猝死，多讓人聯想到心肌梗塞、心律不整、中風等心血管疾病，醫師表示，單一心室若出現「連續好幾跳」，就可能致命，至於導致心室收縮機會提高的背後原因，其實跟生活習慣息息相關。

據吳朋奉友人表示，他3月時曾透露常喘不過氣，雖然有去看醫生，但還不確定是否有心肌梗塞。《ETtoday健康雲》報導，心臟血管外科醫師楊智鈞表示，心室早期收縮的早期症狀，很像「暫時停止心跳」，此外，還有心悸、疲勞、喘不過氣。

楊智鈞列舉恐讓猝死機率升高的11大NG生活習慣，包括過度喝酒、抽菸、咖啡因、焦慮、貧血、過度運動、心臟病、高血壓、不當藥物、電解質不平衡、不均衡的極端飲食等，都可能引起心室早期收縮，尤其若出現連續好幾跳時，更有可能變成致命的「心室震顫」。

楊智鈞提醒，若常覺得心頭一緊、胸悶、喘不過氣，最好到醫院做24小時心電圖檢查，或運動心電圖檢查，並維持良好生活習慣，避免劇烈運動。

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(中時電子報)