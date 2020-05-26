港星邱淑貞先生沈嘉偉投資的香港上市公司IT（999），發布重大訊息，今年預計虧損7億港元，成今日市場關注的焦點。財信傳媒董事長謝金河表示，消息出來後他才知道，這家香港知名服飾品牌這兩年營運急轉直下，股價從6.18跌到1.02港元，預期未來港版國安法如果過關，將會有眾多港人出走，導致資本市場呈現末日景象。

謝金河在臉書發表「香港的末日景象！」一文指出，除了IT傳出今年將大虧的消息，跟影視紅星林青霞有關的思捷環球，這些年在邢李源出脫股權後，股價從87跌到0.54港元。最近另一家服飾品牌堡獅龍也在股價跌至0.105港元的殘值後，賣給李寧旗下的非凡中國。

謝金河說，港股這一年多來有幾個共同特徵，一是暫停交易的公司愈來愈多，這些停牌企業能夠重新活過來的少之又少，換句話說，停牌等於變壁紙。二是很多公司的經營者在高檔套現後，股價且戰且走，最近像著名的籃籌公司，馮國綸的利豐集團，股價從51.95跌到0.435港元，大股東決定用很低的價格買回，利有化下市，投資人套牢只能自認倒楣。這種從高價殺到低價，股價剩下高價十分之一的遍地都是。三是股價剩下零點幾元的殼股或仙股愈來愈多。

他指出，最具代表性的是滙豐控股從130.5跌到35港元，渣打銀行從256.2跌到34.9港元，代表李嘉誠系統的長和集團，香港天字第一號（00001），股價從174.9殺到45.05，香港本地財團，如九龍倉、希慎、恆隆、新鴻基地產，股價不知不覺都跌很深。這次香港恆生指數幾乎回到疫情的低點，恆生指數正在測試很重要的200個月平均缐，這是香港長缐前途的重要多空轉折點，除了靠阿里巴巴、美團、騰訊、小米撐起半邊天，香港資本市場已變了調。「港版國安法一定會過，港人的抗爭恐怕愈來愈無力，眾多港人出走，資本市場也呈現末日景象！」

(中時電子報)