疫情衝擊用油需求，國際油價在上個月出現暴跌，不過現在隨著各地解封，油價前景似乎越顯安穩，路透社引述俄羅斯能源部長表示，預計未來兩個月全球石油的供需將達到平衡；紐約原油期貨(WTI)今(26日)維持上漲態勢，漲幅達近4%、暫報34.48美元/桶。

路透社報導，俄羅斯能源部長指出，因為OPEC+協議和其它國家的減產發揮效益，每天的石油供應已經減少1400萬至1500桶，此外，各地重啟經濟一段時間後，市場需求持續增加，6、7月後可望讓石油供需達到平衡。

同時，報導也提到，消息人士表示，OPEC及其盟國6月有機會維持現在的供應量；此外，其它大型產油國，如美國、加拿大與挪威，將進一步減少石油產量。

受到消費者對市場的信心回穩，加上疫情緩解與產油國遵守減產協議，WTI今持續上漲，截至台北時間下午14:30分，暫報34.49美元/桶、漲幅近4%。

(中時電子報)