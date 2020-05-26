桃園市平鎮區一名略有失智的63歲羅姓老翁，26日中午11時許，身穿輕便雨衣、拄著拐杖，獨自一人行走在車水馬龍的延平路上，因下雨視線不佳，畫面更是險象環生，所幸巡邏員警經過，即時伸出援手，才能讓老翁平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，羅姓老翁身體患有中度肢體障礙，且精神狀況較為不佳，今日不知何故，嚷著想見老友，於是不顧外面風雨，穿上輕便雨衣，趁著家人不注意，一溜煙的跑出門，卻疑似因為失智症發作，迷失在滂沱大雨的街頭，不知所措。

所幸巡佐許智勇及警員黃楚恒巡邏經過，一眼就看見老翁臉色慘白佇立路旁，許員立即上前關切，發現老翁疑似體力不支，說起話來有氣無力，且語焉不詳，面對員警詢問完全無法回應，員警見老翁身體雨淋濕，深怕老翁著涼，於是趕緊利用巡邏車將老翁送回駐地稍作休息，並提供乾淨毛巾及熱飲讓老翁暖身。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，並順利聯繫上老翁的親人。老翁的兒子接到通知趕到派出所，看到父親平安無恙，當下鬆了一口氣並向警方頻頻道謝，且父親身體狀不佳，還好警方及時協助及照料，不然後果不堪設想。

(中時 )