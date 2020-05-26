澳門賭王何鴻燊26日中午驚傳於13點05分病逝，享耆壽98歲。他的子女們下午2點時分穿著黑衣現身香港養和醫院門口，神情哀戚，由二房長女何超瓊代表，與大陣仗媒體宣布：「何鴻燊1點鐘逝世。父親德高望重，愛惜家人，取之社會用之社會是他的教誨。這一日終於來臨，但也無減悲傷，爸爸將會永遠留在人們心中，會繼續惠澤社會。家人會集體處理後事。」二房女兒何超儀則透過公司回覆：「謝謝大家關心，請給我們家人一些空間，家裡的事需要時間處理，暫時無法對外說明太多，請見諒。」

何鴻燊1921年在香港出生，曾就讀名校皇仁書院，1941年於香港大學理學院肄業，進入澳門聯昌貿易公司工作。1961年，他與霍英東等人合資創辦澳門旅遊娛樂，拿下澳門博弈專利權，其後建成葡京大酒店，成為公司旗艦賭場。1972年回港創辦信德集團，次年在港上市。在60年代至2002年澳門賭場經營權開放前，以何鴻燊等人為首的澳娛，稱霸澳門博弈行業，因此獲「賭王」稱號。

何鴻燊的一生傳奇，由窮小子到賭王的發跡過程，可說比電影還精彩。導演王晶1992年先後拍了《賭城大亨之新哥傳奇》、《賭城大亨II之至尊無敵》，片中演賭王夫妻的劉德華及邱淑貞，也讓影迷聯想到何鴻燊及元配夫人黎婉華。

(中時 )