經過了新冠疫情，大陸各界都提高了警覺，若再加上有違反社會秩序的行為，就恐遭到相關監管單位的嚴懲 。全國政協委員、中國民航局副局長李健近日在受訪時表示，近年粉絲接機的現象頻頻，還有人在機場代拍，這些都引發大量人潮聚集，影響機場的正常服務、秩序，以及不必要的糾紛，因此不建議粉絲在機場大量聚集接送機。

說到大陸粉絲在機場追星的亂象，此前就有陸媒援引北京首都國際機場公安分局相關負責人的說法稱，很多粉絲的機場追星行為都是受經紀公司鼓勵並資助，同時，很多粉絲也有自己的追星小撇步，像是購買經濟艙全票，甚至頭等艙全票再退票，若按照目前大陸民航局的退票政策，臨近航班起飛的時刻退票，經濟艙全價票一般收5％至10％手續費，頭等艙基本可以免費退票，這也使得粉絲占領貴賓室追星的場面越來越常見。

實際上，針對粉絲在機場的種種行為，大陸民航部門頻頻重拳出擊。早在2018年7月，民航部門就發布了《關於加強粉絲接送機、跟機現像管理的通知》，引起廣泛關注。

該通知中提到，「粉絲接送機致航班延誤」、「粉絲機鬧」等事件接連出現，嚴重影響機場治安秩序和航班正點率；因此該通知提出3個要求，包括，嚴格內部人員管理，防止洩露信息，強化機場治安秩序維護，以防範群眾聚集，干擾航班與機場運作的行為，該通知還明確表示若有違法行為將從嚴重罰。

更早之前，在2018年3月，根據大陸國家發改委、民航局等8個部門聯合發布的《關於在一定期限內適當限制特定嚴重失信人乘坐民用航空器推動社會信用體系建設的意見》，以下行為將被採取限制乘坐民用航空器的措施，限制期限為1年，其中就包括「旅客堵塞、強佔、衝擊值機櫃檯、安檢通道、登機口（通道）」。這個《意見》自同年5月上路。

根據該《意見》，粉絲的不當行為將會按民航規定載入黑名單，民航局相關負責人當時也表示，將對這些粉絲採強制約束措施。

據了解，《意見》上路後，民航局即於同年6月1日在官網公布首批86名限制乘坐民用航空器嚴重失信人名單。

(旺報 )