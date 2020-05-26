高雄市長韓國瑜上任後，積極推動觀光、振興經濟，去年初提出要興建賽馬場的政策，之後更赴澳門參訪澳門賽馬會，並由澳門賽馬會副主席、賭王何鴻燊的四太太梁安琪親自接待。

韓國瑜去年3月22至28日進行為期7天的「經濟之旅」，前往港澳、深圳及廈門參訪。為了觀摩賽馬產業，韓國瑜的澳門行程中，特地參觀澳門賽馬會，當時包括澳門賽馬會副主席、賭王何鴻燊的四太太梁安琪等人都親自接待。

當時韓國瑜從賽馬轉播設施，到看台賽道，都像個學生一樣，仔細聽取導覽，認真取經澳門拚觀光的成功經驗。而梁安琪也對韓國瑜讚譽有加，稱他是非常有活力、非常精明的市長。

梁安琪是何鴻燊的四姨太，她的人生經歷堪稱為「東方香奈兒傳奇」。梁安琪原名禤偉玲，13歲時在廣州學習芭蕾舞，其後加入廣州文工團，成為舞蹈演員，1980年代到澳門發展，當年的她才20歲，希望開始新的生活，於是跟隨母親姓梁，再自行依據改名書改名。

而她人生中最大的機遇，如同偶像劇般的情節，就是在是一個私人聚會上遇見何鴻燊，並當上他的舞伴。梁安琪與何鴻燊相差39歲，梁安琪以出色舞技成功吸引賭王，其後成為四姨太。梁安琪為何鴻燊生了3個兒子、2個女兒，如今雖年近60，風韻依舊。

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(中時電子報)