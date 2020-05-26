台中市長盧秀燕表示，「好宅計畫」是市府重要計畫，不僅是社會住宅、也是理想住宅。（盧金足攝）

台中市都發局長黃文彬26日在市政會議專案報告「台中共好社宅推動成果、特色、進駐團隊、資源連結及未來推動目標」。（盧金足攝）

台中市府推動社會住宅，第一階段將興建十六處社會住宅，共計5008戶，預計在2022年完工，目前豐原、大里兩處社宅，民眾都已都入住，另兩處完工後正陸續舉行抽籤，都發針對豐原安康一期好宅、大里光正一期等共好社宅調查，住戶整體滿意度97％以上，鄰里居民整體滿意度分別為91％、93％。

市府26日市政會議由都發局長黃文彬報告台中共好社宅推動成果、特色、進駐團隊、資源連結及未來推動目標。

市長盧秀燕強調，「好宅計畫」是市府重要計畫，不僅是社會住宅、也是理想住宅，將落實三項重點，包括一、加速推動速度、進度和數量，改善以往緩慢興建速度；二、將紙上談兵的好宅化身為理想住宅，讓市民能實際入住；三、好宅計畫不僅蓋房子，提供幼托、弱勢、老人等設施及服務。

黃文彬表示，「好宅創造生活新可能！」台中社會住宅興建目標第一階段5008戶，今年陸續有南屯精科樂活好宅、太平育賢一期好宅等兩處社會住宅開放入住，中籤率各16％、22％。

都發局更重新詮釋社會住宅，推動共好聚落計畫，整合社福資源、青創資源，增加托嬰托幼中心、長照服務站、青創培育中心；同時也樹立居住空間新典範，有共享綠地、鄰里遊藝、智慧管理、節能永續、無礙環境、共享公共空間等，重新找回人與人之間的溫度。

黃文彬說，社會住宅需要進駐夥伴、物業管理團隊、公部門等三方面共同守護。物業管理團隊作為市府與住民溝通橋梁；進駐夥伴經營社會服務站、健康關懷服務站、安康好客廳；主管機關定期舉行月報、設置計畫型公共藝術、推動種子甄選計畫等，住民甚至成立食農志工社團、媽媽烘焙社團、吉他社團，讓台中好宅理想逐步實現。

(中時 )