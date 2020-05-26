台灣即將在7月進入5G世代，網速最高可達4G的數十倍甚至百倍，預期將為消費者帶來創新且具顛覆性的影音內容及呈現方式，回應市場對5G新時代的期待，遠傳(4904)宣布，旗下friDay影音再推出4K高畫質服務後，更將進一步與The Wall音樂展演空間合作投入娛樂內容自製，全力加速推動5G應用服務的發展。

今年新冠肺炎疫情期間宅經濟升溫，遠傳friDay影音第一季每月線上付費用戶，相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，反觀娛樂產業卻因疫情受到衝擊，全球展演空間因此停擺，對樂團和樂迷來說都造成極大影響。

在全球疫情尚未趨緩之際，遠傳friDay影音與「The Walll 這牆音樂藝文展演空間」合作，結合雙方媒體平台與展演平台的角色優勢，積極投入自製現場演唱會直播內容，為樂團和樂迷間搭起不受空間限制的藝文表演橋樑。

The Wall是台灣重要音樂展演空間，曾被《紐約時報》（New York Times）選為台北十大景點之一，從2003年成立至今邁入17年，提供台灣的獨立樂團、到國際知名大團一個展演的平台，每年超過百場的樂團表演節目，過去更催生許多搖滾迷最愛的搖滾音樂祭。

遠傳friDay影音攜手The Wall合作一系列線上音樂會節目「公館地下室」，雙方將突破傳統音樂節目製作框架，除了單一視角節目外，將以多視角的方式，提供不同角度鏡位的選擇，屆時觀眾無論處在何地，都像是坐在演唱會的第一排，不僅可以環視所有舞台，同時也可以點選自己最愛的樂手畫面，享受最親近的觀賞體驗。

未來結合5G應用的高傳輸與低延遲特性，以演唱會為例，舞台上建置各角度的攝影機，以及360度攝影機的畫面捕捉，再透過影像資料匯集至後端處理，可產生360度面相的精采視野，還能自在地切換視角，可讓演出效果以不同面貌呈現在用戶眼前。

遠傳friDay影音與The Wall目前規劃中的節目包含金曲獎最佳樂團「滅火器」、台北海洋音樂祭首獎「雀斑樂團」、人氣新星樂團「DSPS」、「問題總部」、「我是機車少女」等，為了讓音樂產業有更多元的呈現，雙方也將陸續邀請更多新銳樂團共襄盛舉。

(時報資訊)