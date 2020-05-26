俄羅斯新冠肺炎的相關數據似乎並不正確，一段利佩茨克州（Lipetsk）州長要求下屬竄改數據的音檔昨（25）日外流，州長承認確有此事，不過澄清，他是要求下屬填上真實數據，並非要隱匿疫情。

俄羅斯的新冠肺炎數據是正確的嗎？

綜合《莫斯科時報》（The Moscow Times）、英國《獨立報》（The Independent）報導，俄羅斯媒體Znak.com周一公布一段約2分鐘、莫斯科郊外利佩茨克州州長阿爾塔莫諾夫（Igor Artamonov）要求下屬修改新冠肺炎相關數據的音檔。

根據音檔內容，阿爾塔莫諾夫對下屬表示，「你必須改數據，否則他們認為我們這個地方很糟。」阿爾塔莫諾夫接著說，「修改和事實相應的數據有什麼問題嗎？難道你不了解現在情勢升溫，有人要被砍頭了。」

「我們必須改這個，去說服莫斯科我們沒有72個…」「別告訴我你很軟弱，修改數據真有這麼難嗎？」

阿爾塔莫諾夫疑似要求下屬填入一個數字，一個聲音回應，「不是填數字事情就結束了，情況很複雜」，阿爾塔莫諾夫接著說，「你為什麼這麼固執，你就訓練自己這樣做。」

從音檔中的對話內容，聽不出來2人所指的新冠肺炎數據為何。

阿爾塔莫諾夫稍後承認了音檔的真實性，不過他強調，並非要求下屬漏報數據，相反地，他是要下屬修正、增加病毒的測試數據，「讓數據符合事實。」阿爾塔莫諾夫也順勢抱怨，旗下的3個機構各自傳來了不同的數據。

利佩茨克州一共有110萬人口，報導指出，截至周一，當地一共有1,696人確診、5人死亡，占全俄羅斯感染人數不到1%。

《獨立報》指出，不論阿爾塔莫諾夫的說詞是否屬實，外界對於俄羅斯的新冠肺炎數據已經存疑數周，包括地方病毒檢測正確率不足10%，可疑的新冠死亡病例也不會計入官方數據。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的全球疫情統計，截至26日下午3時，俄羅斯一共有逾35萬人染疫，3,633人喪命。

(中時電子報)