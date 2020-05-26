永豐金（2890）今（26）日召開法說會，總經理朱士廷表示，雖因新冠肺炎疫情造成資本市場劇烈波動，影響有價證券收益，致使2020年首季稅後淨利「雙降」衰退，但核心收益仍維持「雙升」成長，且手續費淨收益逆勢繳出亮麗成績單、再創39.3億元新高。

永豐金2020年首季淨收益87.8億元，季增4.5％、年減10.2％，主因有價證券評價受疫情衝擊，致使其他淨收益5.3億元，季減73.2％、年減81.6％。利息淨收益43.4億元，季增1.3％、年增12.2％，主要受惠放款動能顯著及存款成本下降。

永豐金首季稅後淨利23.5億元，季減20.6％、年減37.3％，每股盈餘（EPS）0.21元。股東權益報酬率（ROE）6.43％，每股淨值12.95元。總資產規模1.92兆元，季增4.5％、年增12.1％。

永豐金總經理朱士廷表示，首季稅後淨利雖受新冠肺炎疫情影響而衰退，但銀行及證券的財富管理及複委託業務不受影響，逆勢繳出亮麗成績單，帶動手續費淨收益再創39.3億元新高，季增達80.8％、年增達28％。

永豐銀首季淨收益74.6億元，季增21.4％、年減1.2％，稅後淨利26.2億元，季增9.2％、年減16.1％)。總存款續增至1.47兆元，季增5.2％、年增14.6％，總放款1.09兆元，季增6.6％、年增8.9％，主要來自法金放款。存放利差1.27％、淨利差1％。

永豐銀總經理莊銘福表示，整體獲利雖受疫情影響，但財管業務手續費淨收益達17.2億元，季增達1.95倍、年增18.7％，核心收益仍維持穩定成長。此外，去年上線的「大戶DAWHO」數位帳戶開戶動能仍強勁，開戶數已達18.6萬人，對帶動銀行相關業務成長有相當助益。

永豐金證券受資本損失影響，首季淨收益15.7億元，季減27.6％、年減13.5％，稅後淨利1.1億元，季減79.1％、年減73.4％。

永豐金證券總經理江偉源表示，首季經紀及複委託手續費收入持續成長，帶動穩定性收入達17.7億元，季增2.2％、年增35.2％。同時，證券持續積極發展複委託業務，市占率穩居第二，帶動首季泛財富管理手續費淨收益達5.6億元，季增28.6％、年增77.1％。

展望今年營運，朱士廷表示，將聚焦強化資產配置、提升經營效率、提升手續費收入、衝刺海外收益、積極進行數位轉型，深化公司治理、永續發展及風險控管等5大經營主軸，既定策略不受疫情影響。

不過，面對新冠肺炎疫情衝擊經濟活動，永豐金將持續關注客戶違約風險，並配合政府紓困措施，協助客戶度過難關，並從中尋求商機，減緩疫情對營運衝擊。

(時報資訊)