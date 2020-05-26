何鴻燊在世時，最引文物界津津樂道的一件事，就是他在2007年時費盡千金，從香港蘇富比拍賣會中，斥資6910萬港幣，購回流失在國外的圓明園國寶馬首銅像，並將銅像捐回給大陸國家文物局收藏，讓這項流浪海外百年的重要國寶文物回歸家園。

2007年8月，大陸國家文物局獲悉香港蘇富比有限公司準備拍賣圓明園馬首銅像後，立即向該公司負責人表示，圓明園馬首銅像是中華民族被劫掠的文物反對公開拍賣，希望能以適當方式回歸，香港蘇富比有限公司表示理解，並展開積極斡旋。

何鴻燊得知後，立刻斥資6910萬元港幣，向蘇富比公司購得圓明園馬首銅像，並在港澳地區公開展示，當時何鴻燊表示，希望藉此拋磚引玉，帶動更多人參與保護中華文物的工作。

2019年，何鴻燊決定將馬首銅像捐贈給大陸國家文物局，讓馬首銅像在流亡百年後終於「回家」。大陸文物局還盛讚，何鴻燊搜求海外遺珍，並捐獻給國家，化私為公，是傑出的 中華文化守護者代表。

據了解，馬首銅像以分鑄法、失蠟法和鉚接工藝等多種技法製作，材質為精煉紅銅，色彩深沉厚重，歷經百年都不銹蝕。且馬在十二生肖中有某種特殊性，首先是它格外西洋化的造型 ，其張口和耳形等姿態，自然逼真；其次，因為十二生肖也代表十二 個時辰，十二座銅首會按其代表的十二個時辰，依次輪流噴水報時， 每天正午代表「午時」的馬銅像噴水時，十二銅像剛好也會同時噴水 。

(中時電子報)