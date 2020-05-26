疫情期間，幾乎所有商品都轉往線上銷售，不過像房子這種大宗消費品，到底能否在網路上賣出好成績，令人存疑。業內人士表示，大陸疫情最嚴峻的時刻，房企率先推出線上售樓處，提供包括VR看房、特惠促銷等服務，不過，線上銷售最終還是要引流至線下成交，線上銷售的推廣成效大於銷售成效。

總的來說，直播賣房給房企帶來新的營銷啟示，如果配合線下的高效率蓄客，有望打破銷售的僵局；不過，在直播賣房的過程中，明星獲得了流量，房企卻不一定能獲得銷量。深圳一家房企的營銷線負責人表示，「如果要說這幾個月最忙的事情，就是學習和策畫直播賣房，我們也是追隨潮流做了幾次，但實際效果哪會有那麼好，房子靠直播很難賣出去的。」

另有一位近期打算買房的購房者表示，會看線上房仲的表演，無非就是看中網上下訂的優惠；不過，房子還是要現場看，網上買房幾乎不可能。

更有觀點認為，房企擴大流量進行直播賣房的行為，與以前房企找明星出席線下品牌活動是一樣的道理，本質上還是營銷活動，而非銷售行為。

對此，明源地產研究院分析指出，首先，直播電商的基因決定其並不適合房子這類非標準化產品；其次房地產專業性太強，很難展示房子的產品信息；總體而言，把直播電商當作推廣管道效果遠超銷售管道。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，就直播賣房來說，實際上效果肯定是不好的，「因為實際上開發商本身也可能不追求真的成交，就是藉名人或明星來做營銷」；他還說，現在很多房企熱衷直播，其實更多還是藉直播來推廣產品，是一種特殊的營銷手段，既然沒有太多效果，那麼實際上直播本身也會面臨瓶頸，畢竟直播本身也有成本。

嚴躍進提醒，直播中若是誇大了房屋或產品的優勢，那麼也會涉嫌造假，這也是需要注意的地方。

(旺報 )