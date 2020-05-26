澳門賭王何鴻燊今病逝，昨就已傳出何鴻燊病危，靠打強心針延命，心血管專科醫師江碩儒表示，強心針是在發生休克等危急狀況時使用，但若導致休克的疾病無法治療，打強心針最多支撐1、2天，且可能引發心臟或腎臟衰竭。

台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主任江碩儒表示，臨床上強心針分多巴胺（dopamine）和去甲基腎上腺素（levophed）兩大類，前者可增強心臟收縮，把血液打出去，可立即帶動血壓上升，但使用這類強心劑會使心跳加快，若本身已有心跳過快等問題，恐導致心臟衰竭。

至於甲基腎上腺素類的強心針，江碩儒說，這類藥物的機轉是讓周邊血管收縮，把血液擠到心臟的主動脈中，但副作用是恐造成四肢末稍壞死，甚至連腎臟的血管內也因缺血引發腎衰竭。

根據媒體報導，何鴻燊之前曾中風，腎臟也不好，江碩儒表示，在這種情況下，用強心針最多撐1到2天，基本上強心針只是用來爭取時間，讓原本的疾病有機會得到改善。

(中時電子報)