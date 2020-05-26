6／7後 大甲媽還是不能遶境 14:572020/05/26 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6/7後 大甲媽還是不能遶境（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣連續連44天無本土病例，疫情指揮中心宣佈，即日起至6月7日止，若無本土確診病例或只是零星病例，將在6月7日全面解封，但大甲媽祖遶境，由於信眾來自四面八方，仍不鼓勵。 疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，6月7日後，像一些寺廟活動人數在200人之內，會輔導廟方如何去做，是沒有問題的，但大甲媽遶境人潮來自各方，且人數眾多，並不鼓勵。 (中時 ) #6月 #7日 #疫情指揮中心 #來自 #鼓勵 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞分析》邊境管制採雙標 防疫怎能賭運氣 04:102020/05/22 生活新聞 國家機器追殺韓國瑜？藍營痛批：不擇手段 11:342020/05/22 政治 6月6日韓國瑜罷免投票會回去嗎？陳其邁表態了 12:052020/05/22 政治 《農業科技》瑞基捐贈中央流行疫情指揮中心防疫設備 12:502020/05/22 財經 瑞基贈中央疫情指揮中心五組檢測防疫設備 14:012020/05/22 財經 百貨名粽預購季展開 百年老店、獨賣粽開賣 22:032020/05/22 消費 連續41天無本土個案 指揮中心：今日無新增病例 13:482020/05/23 生活 台南邀南下 陳時中：有適當安排都想去 13:502020/05/24 生活 本土連6周零確診 潘孟安大秀屏東特產 14:352020/05/24 生活 他批寫健康聲明流於形式 運動局：將向中職反應 11:392020/05/26 生活 生活熱門新聞 吳朋奉為何猝死？醫揭背後恐怖原因 - 生活 好市多餐包驚見2隻大蟑螂 賣場經理回應了 - 生活 振興券面額出爐 這裡不能用 - 生活 銀霞控台大醫療疏失 醫：我比她更委屈 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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