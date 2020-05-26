台灣連續連44天無本土病例，疫情指揮中心宣佈，即日起至6月7日止，若無本土確診病例或只是零星病例，將在6月7日全面解封，但大甲媽祖遶境，由於信眾來自四面八方，仍不鼓勵。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，6月7日後，像一些寺廟活動人數在200人之內，會輔導廟方如何去做，是沒有問題的，但大甲媽遶境人潮來自各方，且人數眾多，並不鼓勵。

(中時 )