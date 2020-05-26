為協助台中居家檢疫者度過14天檢疫期，各界持續捐贈物資及線上數位網路服務，市長盧秀燕26日在市政會議表揚15家善心企業及慈善團體，除市府提供的溫度計、口罩外，許多民間企業團體不僅關心防疫情形，更主動捐贈各項民生物資，稱讚展現「愛台中」精神。

盧秀燕今日在市政會議表揚參與防疫的企業及團體，市府針對居家檢疫及隔離者提供關護包，貼心準備溫度計、口罩，協助檢疫及隔離者落實量體溫、做好健康管理，降低疫情感染風險；市府更與企業團體合作，公私協力強化防疫能量，感謝民間單位主動捐贈泡麵、書籍等民生物資，展現人溺己溺，守護市民健康。

民政局長吳世瑋說，防疫期間，市府陸續接獲15家善心企業及慈善團體捐贈物資，包括味丹企業捐贈泡麵、裕珍馨食品捐贈奶油酥餅及鳳梨酥、成偉食品及華元食品捐贈綜合餅乾組合、寶康行銷捐贈寶礦力水得、味全食品工業捐贈鮮脆花瓜及花生麵筋、永紘精密機械捐贈物資。

此外，點閱串流科技捐贈MagV快訊閱讀序號卡、中華職業棒球大聯盟捐贈CPBL體驗卡及職棒雜誌、六書堂數位學習捐贈wuwow線上英文課程、聯合線上公司捐贈閱讀點數、聯合報行動發展部捐贈一刻鯨選有聲音頻優惠點數。

除食品類以數位網路類外，日晴健康國際捐贈草本舒緩潔膚皂、慈濟慈善事業基金會捐贈各式營養補充品及靜思語的安心祝福包，提供居家檢疫者使用；米吉優資訊科技捐贈「台中市居家檢疫替代所整合管理系統」，協助市府提供更完善的居家檢疫服務。

(中時 )