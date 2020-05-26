中國強推港版國安法，引發香港民眾24日再次上街；昔日鄧小平接見李嘉誠的影片，承諾香港50年不變的影片也被瘋傳熱議。台大政治系教授張亞中接受POP Radio《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪時表示，他做為政治學者，從來不相信50年不變。他也認為，香港與台灣根本就不同，香港是回歸，屬於地方政權；中華民國政府論歷史則早於中共38年，兩岸是分治，若台灣自比香港，才是自我矮化。

孫文學校總校長張亞中認為，港版國安法入法後，也不會直接摧毀一國兩制。他認為香港目前所被賦予的歷史定位也由歷史造成。張亞中認為，香港自1970年代起繁榮中國之所以接受一國兩制是由於認知「在某種程度比不過你」，但今時今日如以GDP排名，「香港若與中國城市排名能排在甚麼地方」張亞中認為，香港人應有認知，目前的情勢已有改變。

張亞中認為，一國兩制的前提仍是「一國」在上，如何掌握一國兩制的優勢並將「兩制」發揮到淋漓盡致，或是要挑戰「一國」前提？他認為在當前處境如何求生存，才是應該留意的探討。

張亞中推斷，北京政府在28日仍會無視西方國家壓力通過港版國安法，他同時斷言外資並不會撤走，「對企業而言，才不管是民主或共產」，他反問憂心撤資者，如果認為會造成撤資，在北京、上海怎麼不撤？張亞中也提醒，NGO、情報組織才可能撤出香港。

張亞中重申，他並非認為香港不能爭取民主自由，「你可以要，但你要付出代價」。他同時認為，香港與台灣根本就不同，香港是回歸，屬於地方政權；中華民國政府論歷史則早於中共38年，兩岸是分治，若台灣自比香港，才是自我矮化。

(中時 )