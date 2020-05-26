磐石艦隊血清抗體檢驗結果今天出爐，指揮中心指揮官陳時中表示，這起艦隊感染案證實不是在帛琉感染，而往前端追，上船前調查全部船員接觸史，以及健保就醫史都沒有異狀，且相關接觸者檢驗都沒有陽性報告。陳時中也表示，抗原抗體檢測，研究輔助性有一定的意義跟幫助，不過要用來做大規模常規性的使用恐怕時機還沒到。

陳時中也表示，在艦上感染是我們領土的延伸，未來會歸類在本土個案，但目前還是以單獨事件來歸類才能看得比較清楚。

專家小組召集人張上淳說，調查過程中，任何確診個案依樣，任何一個確診個案發病前十四天都會問相關接觸史有沒有症狀，初步調閱艦上就醫紀錄外，也全數檢視健保，一月初到上船四月期間的就醫紀錄，看是否有呼吸道疾病等資料，三月十日的第一個發病個案沒有出國史，也沒有接觸過的確診者沒有找到清楚的來源。

而36個確診個案以四月中旬發病人數最多，張上淳表示，病毒沒有越傳越弱的狀況，病毒在短期間內都是維持一樣的傳播能力，傳播狀況和社交距離勤洗手等有關，越沒有防護傳播力就會越大。

(中時 )