華山替孤老居家微改造，讓服務永不間斷。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

華山替孤老居家微改造，讓服務永不間斷。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎造成全球經濟衰退，社福團體捐款、捐物及義工服務也瞬間銳減。華山基金會仍持續提供關懷訪視、物資協助、居家環境打掃及愛心餐等服務，為了提供基隆市弱勢孤老，有更好的居住環境，特於23日結合「宏樹公益協會」一同至基隆六處孤老家，到宅修繕，減輕長輩居住上的不便性。

華山指出，獨居在基隆信義區，巷弄內老舊房子裡的許奶奶，高齡81歲，因年紀漸長，身體狀況變差已無法外出，連帶無力整理環境，牆壁斑駁，常有粉塵掉落，屋頂塌陷漏水多年，在這樣危險的環境終老，實在令人不捨。

「宏樹公益協會」創辦人黃昱蓁小姐長期協助華山基金會，這次得知多處長輩家待改善，協助連結並號召「宏樹公益協會」會員齊心協助，透過油漆粉刷、增設扶手、搭建屋頂帆布、清除居家附近雜草等基礎作業，改善孤老居住環境，對身體漸衰的長輩而言，生命的最後一哩路，確實需要社會伸出援手、給予關懷。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，長期免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、愛心餐、年節關懷等服務，期盼建立社區互助自助模式，讓居民主動關心及協助長輩。歡迎在地鄉親用行動支持「愛老人」每月1250常年服務經費，以及端午關懷禮350元／份，讓孤老們也能感受佳節氣氛，讓愛在社會蔓延。

(中時 )