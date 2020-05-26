新上任的金管會主委黃天牧26日承諾，將在8月底前提出可讓金融發展「長治久安」的六大興利方向，即公司治理3.0永續經營藍圖、保險業新一代清償能力制度、信託制度2.0、綠色金融行動方案2.0、金融科技發展路徑圖、金融資安行動方案。

黃天牧強調，其政策執行前會與各金融業者及相關利害關係人治談，務求「以理服人」，也讓政策與時俱進、超前部署，並以蘋果創辦人賈伯斯的「虛懷若愚、求知若渴」，以保障消費者為最高前提，推出任何政策都會承擔應有的責任。

黃天牧承諾在上任三個月之內，即8月之前，就會提出六項制度上有利於台灣金融發展長治久安的措施，並在未來一到三年內執行，滾動檢討。

一是公司治理藍圖從2013年開始，第二期將在2020年底完成，將提前規劃第三期，黃天牧強調，第二期完成就繼續作下去，提早提出具體遠景與實行方式。

二是推動永續金融，聯合國的永續發展方案，台灣的綠色金融從2016年開始，有不錯的發展，未來三個月會規劃下一版的綠色金融，讓金融業在企業社會責任上有更多成績。

第三是金融科技發展路徑圖，黃天牧表示極佩服前金管會主委顧立雄對金融科技發展的投入與領導，金融監理沙盒已有一部分成果，但金融科技發展必須與時俱進，要求金管會綜規處要提供發展路徑圖，即新的發展方案，但會聽業者意見，再定出具體計畫。

第四是推動保險業新一代清償能力制度，國際監理官之前在杜拜會議通過國際資本標準規範，黃天牧表示，金融三業監理，銀行業資本適足率是國際都統一，但保險一直沒有統一監理制度，台灣不論大小，只要是國際規畫就會去遵循，會逐步推動，長期對保險業永續經營與發展，都有幫助。

第五是信託業發展，黃天牧直言，國內絕大多數信託商品仍然集中在金錢信託，但信託其實是具有普惠金融性質的工具，如九二一大地震之後很多遺孤，如何讓社會救濟照顧這些人長大，就有遺孤信託，現在面臨高齡化社會，要求銀行局要提出信託業發展計劃。

第六是資安發展，黃天牧表示，資安是發展金融科技上不可或缺要建備的制度，他之前兼任金管會資安長，知道資安建置要往前看，會擬定資安行動方案，未來一到三年要建設的，超前部署，扎實奠定將來金融科技發展。

(工商 )