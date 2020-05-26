以往公幼入學名額少，家長要入學抽籤靠運氣，今年公幼增額增班卻等無人報名？台中市議員黃馨慧26日教育業務質詢表示，政府撒大錢推動準公共化幼教政策，好不容易增設公幼名額、卻沒家長報名？建議除了檢討政策執行問題，可以設立跨局處專線，加強宣傳，讓家長真正減輕育兒負擔、促進市民生養意願。

教育局表示，為便利家長選擇及評估公共化幼兒園，台中市已建置揭示系統，公開各園缺額及招生期間登記情形，經統計至4月11日抽籤時，尚有1619名缺額，考量多數家長會優先選擇心中首選，或者部分公幼地點較偏遠導致招生未額滿，該局將再整體評估，盤點各行政區里公共化教保服務供需狀況，提供更貼近市民需求的服務。

黃馨慧說，提到少子化政府就會增加補助促進生育率，107年中央編列389億元預算，台中市卻因為107年「托育一條龍」政策，無法由中央全額補助108新制、必須自籌一半經費9.5億元。加上為政策延續、補助不能少，再追加8.5億元、補助因為中央政策排富而不能請領「育兒津貼」民眾，但去年出生率依然創9年新低，連今年小一新生入學人數大減1800餘人。

黃馨慧認為，盧市長上任實施「公幼倍增」計畫，今年新增90班公幼，新釋出2400個公幼招生名額，結果在第二階段入學登記結束後，全市仍然還有125園、1600個公幼缺額。設立地點有沒有符合家長需求？難道市府「倍增」計畫只看數字，不重績效？

黃馨慧強調，準公共化實施至今，仍有少數業者巧立名目、超額收費，家長抱怨政策、收費問題之餘，除了上網尋求解決方法，教育局是否可以跨局處協調、成立申訴諮詢專線？讓家長減輕育兒負擔、提高生養意願，才是幼教公共化政策最終目的。

(中時 )