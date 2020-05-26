國防部最新書面報告指出，新式高教機自製66架，預算686億元，期程自106至115年。首架原型機已於108年9月出廠，目前正執行地面測試，規劃6月首飛，115年完成全數交機，並建立整體後勤支援能量。

立法院國防委員會後天邀請國防部提出「國防自主資源釋商成效」專案報告，國防部在書面報告做上述說明。

報告指出，因應推動機、艦國造等重大專案，國內自研、自製預算統計由105年370億元提升為108年692億元，成長87％；外購預算由105年582億元下降至108年179億元，減少69％，顯示自研、自製預算大幅成長，另108年國內研發及產製之692億元預算，佔軍事投資整體預算898億元之77％，亦顯示推動國防自主之決心。

不過，我向美採購新式戰機所編特別預算2472餘億元，並未統計。

報告指出，科研預算主要執行武器裝備關鍵技術及全系統發展(展示確認及工程發展），依「國防科技指導」之近、中、遠程目標，執行武器裝備研發，預算由105年62.9億元提升至108年122.7億元，大幅成長95％。

在武器裝備自製預算方面，報告指出，武器裝備產製預算用於執行武器裝備生產製造(含國內採購設備)，依「五年兵力整建計畫」期程執行武器裝備自製，預算由105年307.1億元，提升至108年569.3億元，大幅成長85％。

報告還強調，國艦國造未來20年規劃投入預算1800億元，加計海巡署426億元，預估未來20年創造民間投入約1100億元，衍生船舶產業關聯效益可達5700億元。

(中時 )