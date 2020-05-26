縣議員劉順松26日要求苗栗縣政府，針對後龍鎮水尾里滯洪池加強警示，嚴格禁止民眾進入。（何冠嫻攝）

後龍鎮水尾里滯洪池深淺不一暗藏危機，今年母親節前夕，發生民眾前往「摸蛤」不幸溺斃的憾事，26日縣議員劉順松指出，滯洪池設立12年來奪走10條人命，成為「隱形殺手」，呼籲苗栗縣政府要有所作為，嚴格要求民眾禁止進入。

劉順松26日在議會總質詢時表示，後龍滯洪池水深1公尺到3公尺，汙泥也有近50公分，平靜水面下暗藏危機，但有許多民眾進入水域從事捕撈蛤蜊、魚貨等活動，甚至在今年母親節前夕，1名男子因此而陷入3公尺深的暗溝，消防隊員與救難人員尋獲時，男子已無生命跡象。

他說，多次查訪後龍滯洪池，並無大型警告標誌，只有在抽水站防汛口旁發現小型警告標誌，民眾無從得知危險性恐發生更多憾事，希望相關單位能正視問題，禁止民眾進入水域。

縣府水利處長楊明鐃說明，後龍滯洪池占地18公頃，將許多非法魚塭排除，改善為滯洪池，並非作為捕撈漁獲的場所，已有設置告示牌、在危險處裝設護欄，後續將施做大型警告標誌，加強宣導，並呼籲民眾也要自制，配合指示禁止進入。

(中時 )