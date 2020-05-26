1名男子網路社群PO文，日前與媽媽去逛百貨，接近中午時刻飢腸轆轆，母子連心剛好都點了海鮮豆腐鍋，但因為自己食量較大，要求店員要飯量多些，但當男子拿到餐點實時，一見眼前景象卻讓他哭笑不得，因為那碗飯「堆得像座圓山，簡直和殯儀館內拜往生者用的腳尾飯沒兩樣」，他揶揄表示，火鍋店員真是太好了，害他不知如何吃起。
這名男子在文中表示，和媽媽逛百貨，中午時點了海鮮豆腐鍋，男子向店員多要了些飯，沒想到領取餐點，差點讓他笑到噴飯。碗內的飯高的像作圓山，就像每逢中元、過年等要拜地基主的供品，也像禮儀社送行者為逝去的人所準備的腳尾飯。男子表示，店員人真的太好了，有符合自己的要求給自己多一點飯量，最後男子因為飯碗實在盛過滿，不知從何吃起，仍是與店員更換一碗食用。
爆廢公社網友表示，店員真的太大方了，都不怕客人吃倒，推測此名店員有可能是阿嬤等級。也有網友指出，會不會店員曾經跳行作過送行者，希望男子能好好吃飽，不過這離插三柱香就成腳尾飯不遠了!
文章來源：爆料公社
文章來源：爆廢公社 社群中心
(中時電子報)
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