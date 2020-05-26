陳青旭說，這次讓他學到「欠政府的錢不要拖，受損的還是自己！」（許家寧攝）

陳青旭在律師陪同下，向姊妹調頭寸，繳清1.8萬元罰單。（許家寧攝）

陳青旭說，媽媽和孩子終於不用搬家，讓他安心許多。（許家寧攝）

基隆市民陳青旭4年前因積欠1萬8000元交通違規罰單，三層樓祖厝遭執行署查封、法拍135萬元，在各界聲援下，執行署發現法拍登載有誤，決定撤銷重拍，陳男今天至監理站繳清罰單，露出笑容說，媽媽和孩子終於不用搬家，讓他安心許多。

對於陳男聲明異議，執行署發現，宜蘭分署查封筆錄及測量筆錄有不周延之處，且拍賣公告記載的木造房屋，在法拍前已滅失，20日撤銷拍賣，讓陳男幸運保住祖厝，急忙與姊妹湊出1.8萬，今天下午前往基隆監理站繳清2張無照駕駛罰單。

陳青旭表示，房子遭法拍後，原本4月底前就要搬出，他向鄰居借了6、7萬元將祖先牌位和神明移到他處供奉，這兩張欠繳的罰單，每張6000元加上滯納金50％共1.8萬元，繳清後會再找時間重新考照，另外還有約1萬元的法拍執行費用。

「我嚇都嚇死了」，陳男說，以後會提醒母親家中若收到公文書不要撕掉或丟掉，一定要拿給他查看，未來他也會留在基隆工作，雖然薪水可能比較少，但起碼較安心，經這次教訓也讓他學到「欠政府的錢不要拖，受損的還是自己！」

陳青旭說，房子從整建迄今已經35年，是媽媽找工匠自行改建，當時他才8歲，不知房子沒有申請變更，會盡快去了解；義務律師澎傑義表示，目前宜蘭分署只是撤銷拍賣程序，等到執行署確認後給予單據，待繳清後，房產就可以正式解封。

(中時 )