還有民眾貼到臉書社團，引起民眾熱烈討論。（吳建輝攝）

原來是公所近日在辦理中央分隔島植栽改善工程，外包廠商選用天然有機肥料，可能前陣子太陽曝曬，讓味道比較濃厚。（吳建輝攝）

公所回應因中央分隔島上雜草，一遇到大雨就會快速成長，甚至蔓延到路面上來，嚴重影響快車道用路人的視線安全，因此發包委由廠商改種植較好養護的台北草。（吳建輝攝）

承包廠商也回應，因施工順序安排先將化肥倒入，今天才安排填回土壤，引發民眾疑慮造成困擾，預計這周就能將所有土壤回填完畢。（吳建輝攝）

好臭，近日有民眾反映彰化縣員林市外環道上，總是瀰漫著濃濃惡臭，還有民眾貼到臉書社團，引起民眾熱烈討論，員林市公所今出面回應表示，公所近日在辦理中央分隔島植栽改善工程，外包廠商選用天然有機肥料，可能前陣子太陽曝曬，讓味道比較濃厚，已經要求廠商改善。

員林市公所建設課回應，員林公所負責員林大道1至7段養護工作，最近正在進行中央分隔島植栽改善工程，因中央分隔島上雜草，一遇到大雨就會快速成長，甚至蔓延到路面上來，嚴重影響快車道用路人的視線安全，因此發包委由廠商改種植較好養護的台北草。

承包廠商回應，要讓土質通氣及保肥力所以施加肥料是必須的，但必須兼顧友善環境，所以沒有使用化學肥料，而是選擇天然的有機化肥，天然肥料是由生物體有機物質自然腐化所形成，他們所選擇的天然肥料其主要成份是雞大便，所以才會散發出些許味道。

廠商說，因為公所希望能有效抑制雜草叢生的問題，因次他們選擇種植台北草，較緊密的排列讓雜草不易增長，因施工順序安排先將化肥倒入，今天才安排填回土壤，引發民眾疑慮造成困擾致上歉意，預計這周就能將所有土壤回填完畢。

(中時 )