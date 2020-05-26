雖因新型冠狀病毒(COVID-19)肆虐，ABL宣布球季無期限延賽，但臺北富邦勇士的經營腳步仍持續邁進，近日已展開季外補強行動。球團今日宣布網羅即將從輔仁大學畢業的中鋒曾祥鈞及臺灣師範大學畢業的前鋒周桂羽，正式加盟臺北富邦勇士。

曾祥鈞大學生涯表現亮眼，曾入選中華男籃代表隊出征第30屆亞洲盃資格賽，更在剛結束的108學年度「UBA富邦人壽大專籃球聯賽」榮獲「得分王」獎項；而周桂羽以控球前鋒的好身手，在今年UBA聯賽的表現也不遑多讓，他擔任臺師大隊長，帶領球隊攻城掠地，勇闖「UBA富邦人壽冠軍決賽」，創下臺師大近年最好的戰績。兩位潛力新星將同時披上勇士戰袍，從對手變成隊友，未來的表現指日可待。

輔大長人曾祥鈞，身高205公分、體重95公斤，今年於UBA整學年度平均17.1分13籃板1.7阻攻，大學生涯共拿下得分王、籃板王及兩次的阻攻王。同時，他也多次披上中華男籃的戰袍，為臺灣在國際賽事上爭光。曾祥鈞這四年期間的蛻變與進化讓許多人對他寄予厚望，也受到勇士教練團的青睞。勇士教練團更希望曾祥鈞能向勇士陣中的禁區長人、多年作為「臺灣第一中鋒」的曾文鼎身上學習，從場上的對抗、指導及經驗分享等，逐漸扛起禁區支柱的重責大任。

臺師大隊長周桂羽身高192公分、體重88公斤，今年於UBA整學年度平均12.8分3.5籃板2.5助攻1.2抄截，投籃命中率5成41，三分線命中率高達4成24，全能身手讓他勝任陣中控球前鋒的角色。勇士教練團相信「野獸」林志傑及隊長蔡文誠會是周桂羽絕佳的學習榜樣，讓他在鋒線位置上更能與日俱進。

臺北富邦勇士總教練許晉哲表示，非常歡迎兩位優秀的UBA菁英加入勇士，未來除了團隊日常訓練，陣中黃金世代也會給予指導傳承經驗，相信這樣難得的機會，將讓個人實力和團隊戰力發揮加乘效果，同步向上提升。

(中時 )